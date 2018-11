Um vídeo publicado por um adepto do Ajax está a causar polémica. Um agente da PSP deu uma bastonada a um adepto que estava sentado a ver o jogo. Na partilha no Twitter o adepto diz que "em Portugal as pessoas são tratadas como bestas".

A TVI contactou a PSP que garantiu ter aberto um processo de averiguações para "apurar o contexto e perceber a ação do agente".