A ideia surgiu entre um grupo de estudantes do 5.º ano do mestrado integrado em Medicina da Universidade do Algarve, depois de começarem a colaborar, de forma voluntária, com a linha SNS24, a propósito do surto de Covid-19 em Portugal.

Nos telefonemas, começámos a identificar algumas lacunas que os portugueses sentiam, por exemplo dúvidas que ficavam por esclarecer, o não recorrer a certos serviços por medo, por achar que estão a incomodar os profissionais de saúde, por vezes desvalorizando alguns sintomas, exagerando noutros, e isso fez-nos querer, de alguma forma, ajudar a população."

A explicação é de Shafik Norali, estudante do mestrado em Medicina e um dos quatros percursores do projeto, que contou com a ajuda da Universidade do Algarve e com a boa vontade de muitos profissionais de saúde de diferentes áreas.

Criámos, então, uma plataforma que possa chegar ao maior número de pessoas, um serviço completamente gratuito que permite resolver dúvidas em relação a saúde, em várias áreas, não só na medicina, mas na fisioterapia, na enfermagem, na nutrição, medicina dentária, educação física, psicologia", contou à TVI Gonçalo Oliveira, também estudante de medicina e outro dos líderes da plataforma.

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha questões sobre saúde, que podem estar também relacionadas com a doença Covid-19 ou o novo coronavírus, só tem de aceder ao site, registar-se e enviar a pergunta. Depois, os estudantes fazem uma triagem e reencaminham as dúvidas para um profissional da especialidade em causa, que prepara uma reposta. O esclarecimento é, depois, devolvido a quem lançou a pergunta online.

Neste momento, a resposta demora entre duas a quatro horas, a nossa ideia é que nunca ultrapasse as seis horas", explica Shafik Norali.

A plataforma, lançada no início da semana, é inteiramente gratuita, não tem qualquer fim lucrativo e conta com a colaboração, a título voluntário, de mais de 100 profissionais de saúde.

Queremos que as pessoas nos façam chegar as suas dúvidas e não vão entupir centros de saúde que, neste momento, estão assoberbados de trabalho e, muitas das vezes, não conseguem dar resposta nem atender os telefones.", conclui Gonçalo Oliveira.

Ainda assim, e apesar da boa vontade e do altruísmo que movem estes voluntários, a informação prestada pela plataforma Qlinic não substitui, em momento algum, as consultas presenciais em casos que o requeiram, nem a observação médica num serviço de urgência em episódios mais graves, como a suspeita de enfarte, AVC ou outras doenças agudas.