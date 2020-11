Um homem foi apanhado em flagrante, na última noite, a roubar o catalisador de um carro, estacionado numa rua em Quarteira, Algarve.

Durante um patrulhamento, os militares da GNR depararam-se com o suspeito, de 51 anos, debaixo da viatura e na posse de diversas ferramentas.

No decorrer do patrulhamento noturno, os militares detetaram um homem na via pública debaixo de um veículo, com o auxilio de um macaco hidráulico e na posse de diversas ferramentas, incluindo uma rebarbadora e um alicate de corte. Os militares verificaram um corte no escape junto à saída motor de forma a furtar o sistema completo no qual se incorpora o catalisador", explica a GNR, em comunicado divulgado nesta sexta-feira.