A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou entre as 00:00 e as 08:00 desta segunda-feira 315 ocorrências por causa do mau tempo, a maioria quedas de árvores e de estruturas, mas sem consequências graves.

O comandante Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que até às 08:00 foram registadas 315 ocorrências, 203 das quais foram quedas de árvores e 24 inundações, por causa do vento e da chuva forte.

Tivemos também algumas ocorrências relacionadas com pequenas inundações. Os distritos mais afetados pelo mau tempo foram os de Viseu com 54 quedas de árvores e Porto com 53", disse, salientando que até às 08:00 as ocorrências não causaram vítimas nem danos materiais avultados.

No Porto, segundo informação disponível na página da Internet da Câmara Municipal, a circulação rodoviária está cortada, desde cerca das 06:40, desde o Campo Lindo até à Praça Nove de Abril devido à queda de um andaime na Rua de Luz Soriano.

De acordo com os CDOS, não há feridos, nem foram registados danos materiais relevantes.

Fontes dos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) dos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco e Braga tinham adiantado ter registado até cerca das 07:00 dezenas de ocorrências relacionadas sobretudo com quedas de árvores, mas também devido à queda de estruturas e pequenas inundações.

Aqueles distritos estiveram sob aviso laranja, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) por causa da previsão de chuva forte e persistente, acompanhada de trovoadas e rajadas fortes e vento forte do quadrante oeste, com rajadas até 85 quilómetros por hora, sendo de 120 quilómetros por hora (Km/hora) nas terras altas.

Estes distritos passaram, entretanto, a aviso amarelo apenas para a previsão de vento forte com rajadas até 85 km/h, diminuindo gradualmente para 70 km/h, e de 110 km/h nas terras altas. Este aviso amarelo vai estar em vigor até às 18:00 de hoje.

No domingo, ANEPC tinha emitido um aviso à população dos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do Castelo e Viseu, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Na nota, a ANEPC indicava que estavam previstos períodos de chuva, temporariamente intensa a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até final da manhã, tornando-se forte e persistente a partir do final da tarde.

O aviso, emitido com base nas previsões do IPMA, referia também a probabilidade de ocorreram trovoadas e rajadas fortes, com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, e vento moderado a forte.

A ANEPC destacava também a possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento, em particular no litoral, um aumento da agitação marítima na costa ocidental a norte do cabo Raso, com ondulação acima de quatro metros de altura.