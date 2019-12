Uma mulher de 54 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma queda do 3.º andar de um prédio no centro da cidade de Famalicão, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, a vítima caiu para a via pública, tendo o óbito sido confirmado já no hospital daquela cidade.

O alerta foi dado pelas 10:33, não sendo ainda conhecidas as circunstâncias da ocorrência.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Para o local, foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por seis viaturas.