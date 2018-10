O Sport Lisboa e Benfica quer conhecer as identidades de vários bloggers que divulgaram documentos, alegadamente obtidos de forma ilícita, sobre o clube, caso conhecido como o dos "emails". A notícia é avançada pelo jornal norte-americano The New York Times, que divulga a queixa dos encarnados.

Para tal, o clube da Luz entregou uma queixa num tribunal da Califórnia, no Estados Unidos, onde exige à Google dados pessoais de responsáveis de alguns blogs.

Segundo a notícia do The New York Times, pelo menos dois bloggers já terão sido notificados pela gigante tecnológica, informando-os da queixa apresentada pelo Benfica e, ainda, de que com uma ordem judicial poderá fornecer os dados requeridos pelo clube.

A notícia do jornal norte-americano tem o sugestivo título de "Benfica, um grande clube, atrás dos pequenos bloggers" - "Benfica, a Big-Time Club, Is Going After Small-Time Bloggers".

Um desses bloggers, responsável pela página O Artista do Dia, confirmou ao The New York Times ter sido notificado pela Google e estar preocupado com a situação. Preocupado por causa da família, mas também a nível profissional e nas consequências que este caso pode ter nas sua vida.

Ainda de acordo com a mesma notícia, a Google não é a única visada e o documento envolve mais empresas na área da tecnologia. Ao todo, o Benfica quer "identificar" cerca de 100 pessoas.