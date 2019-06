O Centro de Portugal é a região que apresenta mais praias classificadas com "qualidade de ouro" pela Quercus, num total de 93 praias distinguidas entre as 375 zonas balneares nacionais, revelou, esta segunda-feira, a Turismo Centro.

Das 93 praias galardoadas no Centro de Portugal, 67 são costeiras, 25 são interiores e uma é de transição.

Merecem destaque, pelo número, as 12 praias do concelho de Torres Vedras, as 11 de Peniche e as nove da Figueira da Foz", destaca a Entidade Regional presidida por Pedro Machado.