O fio agrícola é responsável pela entrada de dezenas de animais feridos ou mutilados no Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens de Castelo Branco (CERAS), denunciou hoje a associação ambientalista Quercus.

Em comunicado enviado à agência Lusa, os ambientalistas referem que estão a promover a iniciativa 20-20-20, que inclui um conjunto de denúncias associadas às 20 principais causas de ameaça à biodiversidade e que são responsáveis pela entrada anual de cerca de 300 animais nas suas instalações.

O fio agrícola, mais conhecido como fio de enfardar, feito de plástico (polipropileno) e usado, essencialmente, nas enfardadeiras mecânicas, é apontado pelos ambientalistas como um dos responsáveis pela mutilação e ferimento de dezenas de animais assistidos no CERAS.

Muitas aves "ficam presas nestes fios e, por vezes, também os transportam para os seus ninhos, acabando as crias por morrer pela ingestão de plástico, pela mutilação de alguma pata ou asa o mesmo pelo estrangulamento causada pelo enrolamento destes fios ao bico, pescoço ou mesmo ao corpo", acrescenta a associação ambientalista.

Segundo a Quercus, no CERAS "já deram entrada um grupo significativo de espécies afetadas por esta ameaça", nomeadamente, cegonhas brancas (Ciconia ciconia), garças reais (Ardea Cinerea), garças boieiras (Bulbucus íbis), milhafres pretos (Milvus migrans) e espécies que estão em perigo de extinção como a cegonha preta (Ciconia nigra).

"A Quercus tem trabalhado com a população em geral, grupos escolares e autoridades, no sentido de tentar acabar com esta prática, para que se substitua este material por outro biodegradável e que se sancione o seu abandono nos campos", lê-se na nota.