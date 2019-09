Um homem tentou matar outro, esta manhã, efetuando disparos de dentro da sua casa para rua, na Quinta da Mina, em Santo António da Charneca, no Barreiro, sabe a TVI.

A alegada vítima escapou ilesa e não há registo de feridos.

O presumível autor dos disparos pôs-se em fuga, mas já está identificado pelas autoridades.

Nas buscas à residência do suspeito, a GNR encontrou duas caçadeiras e munições.

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária de Setúbal.

Para o local do incidente foram mobilizados militares do posto de Santo António da Charneca, do Montijo, de Almada e de Setúbal.