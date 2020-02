Um homem que estava proibido de entrar em recintos desportivos durante um ano foi detido durante um jogo de futebol, no domingo, no concelho de Santa Cruz, na Madeira, informou esta segunda-feira o Comando Regional da PSP.

De acordo com o comunicado divulgado pela PSP, o homem de 47 anos foi detido durante um jogo de futebol do escalão de iniciados “em flagrante delito”, pela prática do crime de “desobediência a sanção acessória judicial” que o impedia de entrar durante um ano em recintos desportivos.

O detido tinha sido julgado pela prática de “um crime previsto na lei da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos”.

O homem foi constituído arguido e vai ser presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz para a eventual aplicação de outras medidas de coação.

No comunicado, a PSP recomenda aos “adeptos a quem forem aplicadas medidas cautelares ou sanções acessórias” de interdição de entrada em recintos desportivos que “cumpram escrupulosamente” as decisões sob pena “de lhes serem agravadas essas sanções”.

A PSP apela ainda aos apoiantes “dos diversos clubes que mantenham uma conduta de respeito”, sublinhando que mantém o compromisso de “contribuir para a criação de um ambiente mais seguro e saudável, livre de qualquer forma de violência física ou verbal, racismo ou xenofobia”.