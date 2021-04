William, duque de Cambridge, reagiu esta segunda-feira à morte do seu avô príncipe Philip, através de um comunicado publicado no site oficial da família real britânica. O príncipe destacou uma vida “definida pelo serviço” à sua mulher e rainha de um “homem extraordinário de uma geração extraordinária”.

O duque sublinhou também “a sorte” que sente por ter tido a presença do avô para “o guiar” durante os bons e os maus momentos. William diz ainda sentir-se “grato” pelo facto de a sua mulher, Kate Middleton, bem como os seus filhos, terem tido a oportunidade de conviver durante tantos anos com Philip.

"My grandfather was an extraordinary man and part of an extraordinary generation."



