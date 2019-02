Os rankings de escolas já têm vindo a fazer, nos últimos anos, uma análise mais realista, que não tem em conta só as notas nas provas finais, mas também a recuperação dos alunos.

Se nas médias dos exames nacionais do secundário, o privado ainda domina, as escolas públicas destacam-se no trabalho de superação que fazem com os seus estudantes, em contextos, muitas vezes, muito difíceis.

A TVI analisou, em parceria com a Lusa, os dados do Ministério da Educação relativos ao último ano letivo, o de 2017/2018.

São várias as conclusões que conseguimos retirar. Ora veja:

Secundário

3º Ciclo