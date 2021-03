A TVI é líder no digital, segundo os dados do ranking NetAudience, o barómetro da Marktest para os media online, tendo alcançado quase 3,6 milhões de indivíduos no mês de fevereiro, o que totaliza 42% da audiência medida em Portugal.

A Media Capital é o maior grupo de media digital ao atingir quease 4,2 milhões de pessoas no mês passado, entre todos os seus sites.