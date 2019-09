Um homem de 39 anos foi raptado na quarta-feira na Rua Liceu, no Bairro Do Alto da Cova da Moura, na Amadora.

Ao que a TVI conseguiu apurar, os suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura e encontram-se a monte. Assim que o alerta foi dado às autoridades, foram acionados meios policiais.

Na Rua Ladeira, quase a cinco quilómetros do local do rapto, foi localizada uma viatura suspeita. Na bagageira encontrava-se um homem amarrado e com vários ferimentos.

A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde continua a receber cuidados médicos.

Estão a decorrer diligências para encontrar os suspeitos. O caso está agora nas mãos Polícia Judiciária.