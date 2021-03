O passeio marítimo de Oeiras e os espaços públicos ao ar livre, como o Parque Urbano do Complexo Desportivo do Jamor e jardins, reabrem a partir das 07:00 de sábado, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado divulgado ao início da noite de hoje, a Câmara Municipal de Oeiras (Lisboa) refere que o presidente, Isaltino Morais, autorizou, em despacho, a reabertura do "passeio marítimo, Parque Urbano do Complexo Desportivo do Jamor, parques e jardins, espaços verdes, espaços verdes de lazer e similares”.

A medida “entra em vigor a partir das 07:00 de amanhã [sábado]”, lê-se na nota.

Contudo, a autarquia adverte que a decisão pode "ser revertida a qualquer momento”, na eventualidade de se verificarem “aglomerados excessivos” nestes locais e que coloquem em causa a contenção da pandemia de covid-19.

Por isso, Isaltino Morais pede “sentido de responsabilidade cívica aos munícipes” e que sejam “escrupulosamente cumpridas” as orientações definidas pelas autoridades sanitárias.

O passeio marítimo, o Parque Urbano do Complexo Desportivo do Jamor e os parques e espaços verdes e de lazer que são vedados estavam encerrados desde 20 de janeiro, devido à pandemia de covid-19.