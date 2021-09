A nova edição do Big Brother estreia no próximo dia 12 de setembro, mas antes de abrir as portas da sua casa ao país, a TVI deu a conhecer esta sexta-feira "o segredo mais bem guardado de todos": Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos vão apresentar as galas de domingo.

"Depois de o ano de 2020 ter sido marcado pela estreia de Cláudio Ramos na apresentação de um grande formato, a edição de 2021 vai ser inesquecível pelo facto do Reality Show mais famoso do mundo contar, pela primeira vez em Portugal, com uma dupla masculina", avança o Grupo Media Capital em comunicado.

Manuel Luís Goucha vai, assim, acumular a apresentação do programa com as funções que já desempenhava nas tardes da TVI - um desafio que já não lhe é estranho, já que deu a cara pela sétima edição do 'Secret Story: Casa dos Segredos'. Já Cláudio Ramos regressa ao programa pela terceira vez.

Nesta nova edição do Big Brother, os novos concorrentes vão ser colocados à prova e nenhum conflito vai passar despercebido, com recurso às equipas "mais competentes e aos equipamentos mais avançados tecnologicamente".

A estreia do programa acontece já no próximo domingo e, antecipa o Grupo Media Capital, vai "revolucionar por completo a história dos reality show em Portugal".