Teresa Guilherme vai apresentar a próxima edição do Big Brother. Cláudio Ramos, que apresentou a última edição, vai começar a trabalhar num novo projeto, que será comunicado em breve.

“O Big Brother faz anos em setembro. Que felicidade poder reviver e celebrar essa data que mudou a minha vida e a história da televisão em Portugal. Que bonito estar de volta", salientou a apresentadora, revela a TVI.

Em comunicado, a estação de Queluz de Baixo mostra-se igualmente "entusiasmada" com este regresso, "celebrando assim o formato de maior sucesso das últimas décadas em Portugal”.

De acordo com o comunicado, a TVI afirma que o regresso de Teresa Guilherme coloca "um novo foco sobre o programa que será inovador na forma, mantendo a matriz de intervenção social que está hoje na base de um conteúdo tão transversal".

No passado domingo, a final do Big Brother 2020 liderou as audiências com uma média de 1 milhão e 400 mil espectadores, números que fizeram da TVI o canal mais visto nesse dia.