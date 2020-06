Uma conduta rebentou, esta quarta-feira à tarde, na rua António Sérgio, em Vila Franca de Xira, enchendo as ruas da cidade com lama.

Nas imagens recolhidas no local, é possível ver que a água que sai da conduta do bairro da Quinta da Grinja no alto da cidade, desce as ruas com uma forte corrente até à baixa da cidade.

A força das águas tem deixado vários estragos ao longo das ruas.

O alerta foi dado às 14:33 e a EPAL já procedeu ao corte de água.

No local estão 11 operacionais apoiados por três veículos.