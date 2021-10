Um bebé com apenas 12 dias foi salvo, nesta segunda-feira, pelo segurança que estava de serviço à entrada do Hospital de Évora.

O recém-nascido chegou ao local quase sem conseguir respirar, no entanto o pequeno Filipe foi salvo ainda antes de ser visto por um profissional de saúde.

Diogo nem hesitou em aplicar os primeiros socorros ao bebé, virando o menino de barriga para baixo e dando-lhe cinco pancadas nas costas.

Aquilo que percebi é que o bebé vinha com uma obstrução da via aérea. Eles passaram-me literalmente o bebé para os braços. A minha reação foi ajudar a desobstruir a via aérea e levei o bebé diretamente para as Urgências, onde foi assistido pelos profissionais”, contou o segurança.