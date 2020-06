O Ministério Público deduziu acusação contra quatro arguidos por crimes de furto qualificado, roubo e recetação, ocorridos em Fafe, informou fonte judicial.

Segundo informação na página da Internet da Procuradoria Geral Distrital do Porto do Ministério Público, os casos que constam da acusação ocorreram em 2019 e no início de 2020, naquele concelho do distrito de Braga.

A investigação concluiu que um homem portador de 200 euros, no dia 22 de julho de 2019, foi agredido com “socos e pontapés” por dois dos suspeitos, num local ermo, onde, após agressões, que o deixaram “momentaneamente inconsciente”, foi vítima de roubo.

Aos arguidos estão ainda imputados assaltos praticados entre 25 de dezembro de 2019 e 23 de janeiro de 2020, todos em Fafe.

Cinco dos casos ocorreram em garagens, dois em casas de residência, um no pavilhão municipal, um num veículo automóvel e outro num restaurante.

Os quatro arguidos respondem pela prática do crime de furto qualificado. Dois dos suspeitos estão ainda indiciados por crime de roubo. Outro arguido foi acusado de crime de recetação.