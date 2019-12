/ AM

Uma mulher que se encontra no Estabelecimento Prisional de Tires, a cumprir pena de prisão por roubos na zona de Cascais, terá incendiado a própria cela para tentar a fuga.

À TVI, a Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou o incidente e referiu que o fogo foi rapidamente detetado e extinto com os próprios meios do estabelecimento prisional.

A reclusa sofreu queimaduras e foi transportada inicialmente ao hospital prisional de Caxias, tendo sido depois encaminhada ao hospital de Cascais, onde voltou a tentar a fuga, mas sem sucesso.

Na altura da detenção mostrou comportamentos desadequados que obrigaram os elementos da vigilância a utilizarem meios coercivos de imobilização.

A TVI sabe que a reclusa está agora internada no hospital prisional de São João de Deus, em Caxias, por motivos de saúde que não estão relacionados com problemas resultantes do incêndio na cela.