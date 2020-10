Uma mulher de 50 anos de idade foi detida no interior do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira após entregar heroína, haxixe e anfetaminas e um familiar recluso que tinha ido visitar, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

A mulher, agora indiciada por tráfico de droga agravado, entregou ao familiar, durante uma visita na quinta-feira, “largas centenas de doses individuais” dos três tipos de droga, segundo a Polícia Judiciária, que deteve a suspeita em colaboração com os Serviços Prisionais da cadeia de Paços de Ferreira, no distrito do Porto.

Um juiz de instrução criminal já determinou que a arguida vai aguardar o desenvolvimento do processo sujeita à medida de coação de obrigação de permanência na habitação.