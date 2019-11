Um recluso de nacionalidade espanhola fugiu, esta quinta-feira à tarde, do Estabelecimento Prisional de Caxias, onde estaria a aguardar julgamento em prisão preventiva.

As autoridades foram alertadas para a fuga e colocaram no terreno uma caça ao homem. O recluso foi recapturado cerca de uma hora depois, junto à Marginal, com uma perna partida.

Não é a primeira vez que acontece uma fuga de um recluso da prisão de Caxias. A fuga mais mediática terá sido a de três homem, que, durante a fuga, publicaram vídeos nas redes sociais a provocar as autoridades. Foi em fevereiro de 2017, que três criminosos considerados perigosos se evadiram. Tratou-se de dois cidadãos chilenos e um português que conseguiram fugir, serrando as grades da cela e escapando num carro que os esperava no exterior da cadeia. Estavam em prisão preventiva a aguardar julgamento por crimes de assaltos a casa muito violentos