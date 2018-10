O corpo do jovem desaparecido na semana passada na Cova do Vapor, em Almada, foi retirado na quinta-feira do rio Tejo junto a Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, informou o capitão do Porto de Lisboa.

"Recuperámos em Paço de Arcos o corpo do jovem desaparecido na semana passada junto à Cova do Vapor", disse à Lusa o capitão Coelho Gil.

De acordo com a mesma fonte, foi recuperado ainda o corpo de uma jovem mulher junto ao Cais da Princesa, em Belém, Lisboa.

O comando local da Polícia Marítima de Lisboa recebeu a 25 de setembro, pelas 13:35, um alerta do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa a informar que um grupo de três jovens, com idades entre os 16 e 17 anos, se encontrava em perigo na água, nas proximidades da praia da Cova do Vapor, em Almada, no distrito de Setúbal.

Os três jovens estavam na água numa área não vigiada próxima da praia da Cova do Vapor, zona com correntes fortes, e terão sido arrastados pelo mar.

O capitão do Porto de Lisboa enviou então para o local o piquete da Polícia Marítima, uma embarcação da Polícia Marítima, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma viatura ‘Amarok’ do Instituto de Socorros a Náufragos.

“Ao chegarem ao local depararam-se com um jovem que ficou agarrado a uma estaca e foi recuperado pela embarcação da Polícia Marítima e um segundo que conseguiu regressar a terra pelos próprios meios, sendo que o terceiro jovem se encontra desaparecido”, explicou.

As autoridades desenvolveram esforços para recuperar o corpo do jovem durante vários dias, tendo patrulhado as margens, desde a Fonte da Telha até à Ponte 25 de Abril.