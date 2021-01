Todas as bacias hidrográficas monitorizadas registavam subidas na quantidade de água armazenada no último dia de dezembro, face ao mês anterior, de acordo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

Dezassete das 59 albufeiras monitorizadas tinham no final de dezembro disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total, enquanto 14 apresentavam valores inferiores a 40%.

A bacia Ribeiras do Barlavento era a que apresentava no final de dezembro a menor disponibilidade de água com 21,4%.

Seguindo-se as bacias de Mira (43,1%), do Sado (47,9%), Lima (51,2%), Arade (55,2%), Oeste (55,3%) e Ave (57,3%) com menor quantidade de água.

Segundo dados do SNIRH, as bacias do Tejo (77,9%), Douro (71,7%), Mondego (71,3%), Cávado (66,3%), e Guadiana (64,1%) tinham os níveis mais altos de armazenamento no final de dezembro.

Os armazenamentos de dezembro de 2020 por bacia hidrográfica apresentam-se inferiores às médias de armazenamento de dezembro (1990/91 a 2019/20), exceto para as bacias do Douro, Mondego, Tejo e Arade.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.