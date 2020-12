Uma estrutura de madeira caiu, esta quarta-feira, na esplanada da zona de refeições do Centro Comercial Oeiras Parque, em Oeiras. O incidente aconteceu cerca das14:00, altura em que se encontrava muitas pessoas a almoçar no local. Contudo, ninguém foi atingido.

Havia muitas pessoas a comer na esplanada da zona de refeição. Por sorte não havia ninguém nas mesas atingidas", relata à TVI uma testemunha no local.

A mesma testemunha conta que a zona foi, de imediato, interditada pelos seguranças do espaço e "tapada com um pano".

Contactado telefonicamente, o centro comercial confirmou a queda de "uma estrutura de pergola de madeira", sem provocar danos pessoais ou outros danos materiais.

De acordo com a mesma fonte do centro comercial, "as pessoas foram retiradas na altura do incidente, por precaução, mas a estrutura já está a ser arranjada e a zona deverá reabrir em breve".

A TVI contactou também os meios de socorro e as autoridades, que adiantaram não terem sido chamadas ao local.