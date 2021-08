O Alto Comissariado para as Migrações (ACM) recebeu, no espaço de quatro dias, 4.429 respostas por parte dos portugueses, com propostas de acolhimento, alojamento, bens essenciais, apoio psicológico e apoio social para as famílias afegãs que vão chegar ao país.

A resposta foi bastante positiva e dispomos, até ao momento da confirmação de disponibilidade de acolhimento de mais de 300 cidadãos, distribuídos pelo país", lê-se na nota a que a TVI24 teve acesso.

No dia 17 de agosto foi divulgado um formulário público para cidadãos individuais, que foi estendido até às 15:00 do dia 20. Durante este período, 840 portugueses disponibilizaram-se enquanto família de acolhimento, 350 estão disponíveis para ceder alojamento, 4.666 ofereceram bens essenciais, 941 apoio psicológico e 1.611 apoio social.

A possibilidade de alojamento imediato foi ainda manifestado pelas seguintes entidades:

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Câmara Municipal de Sintra

Câmara Municipal do Fundão

Câmara Municipal de Lisboa

Cruz Vermelha Portuguesa

Conselho Português para os Refugiados

ADOLESCER

ENTREMUNDOS

Púcura de Barro

Fios e Desafios

FISOOT Lda.

Centro Social Soutelo

Todas elas estão a trabalhar em conjunto com a ACM para preparar a chegada dos 300 cidadãos afegãos a Portugal, tendo sido promovidas "reuniões de acompanhamento, visitas aos alojamentos e atualização diária das disponibilidades demonstradas".

Segue-se agora a análise dos formulários recebidos, cujos critérios de avaliação são semelhantes aos definidos para o acolhimento e integração de agregados familiares, ou cidadãos isolados, acompanhados ao abrigo dos Programas de Reinstalação e Recolocação, da responsabilidade deste Alto Comissariado.

Esta análise prevê, um questionário de follow up, que permitirá conhecer com maior detalhe as tipologias de alojamento e constituição das famílias de acolhimento, para melhor adequação das necessidades às respostas disponíveis", acrescenta a nota.

Recorde-se que os talibãs conquistaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.