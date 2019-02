Trinta e dois migrantes afegãos foram resgatados na quinta-feira ao largo da ilha de Lesbos, na Grécia, pela Polícia Marítima portuguesa, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Polícia Marítima refere que resgatou 32 migrantes de nacionalidade afegã, entre os quais 17 crianças, que se encontravam num bote a afundar-se, tendo sido conduzidos para o porto de Skala Skamineas e entregues às autoridades gregas.

A Polícia Marítima tem uma equipa em missão na Grécia, integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à guarda costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço.

A Polícia Marítima continuará em missão até janeiro de 2020, tendo já salvo 1.794 vidas desde que iniciou esta missão na Grécia, em maio de 2017.