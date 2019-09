Entre 200 e 300 pessoas manifestaram-se hoje na Praça do Comércio, em Lisboa, pelos direitos das pessoas migrantes e por um tratamento que promova mais inclusão e igualdade, adiantou o Serviço Jesuíta aos Refugiados.

Contactado pela Lusa telefonicamente, o diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) adiantou que se tratou de uma manifestação organizada por várias associações que lutam pelos direitos dos migrantes, numa tentativa de chamar a atenção para o que se está a passar na vida destas pessoas.

É suficientemente grave para nós pedirmos uma maior ação junto da tutela, concretamente do MAI [Ministério da Administração Interna], para que, por exemplo, o tempo de demora nos processos de entrevistas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras possa não ser o que está a acontecer hoje, que deixa os migrantes sem direitos fundamentais”, apontou o diretor-geral do JRS.