A GNR anunciou hoje que irá realizar, a partir de segunda-feira, ações de sensibilização nas escolas nacionais para transmitir conselhos de segurança e esclarecimentos sobre comportamentos de risco para a propagação da covid-19.

As ações da operação “Regresso às aulas 2020” serão desenvolvidas de segunda-feira e até 25 de setembro junto dos cerca de cinco mil estabelecimentos escolares que fazem parte da área de atuação da Guarda e são dirigidas a professores, alunos e encarregados de educação.

Entre os temas que a GNR vai abordar, estão a divulgação do Programa Escola Segura, a segurança na rua e em casa e ainda a segurança rodoviária, “uma vez que o fluxo de trânsito aumenta devido ao transporte dos alunos para a escola, sendo importante alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças”.

Irão também ser realizadas ações de patrulhamento orientado para o cumprimento das normas destinadas a prevenir a propagação da covid-19”, refere a GNR, num comunicado.

Entre os principais conselhos que dará aos jovens, a GNR destaca que devem circular para a escola, sempre que possível, acompanhados, evitando passar em locais isolados ou com pouca luz.

Aconselha ainda que memorizem nas marcações rápidas do telemóvel o número do posto da GNR local e que, à saída, esperem por um familiar ou amigo dentro da escola.

Na Internet, as autoridades aconselham às crianças e jovens que escolham bem os conteúdos que publicam, não deixem as palavras-passe acessíveis a terceiros e que peçam ajuda no caso de se sentirem ameaçados.

Aos pais, a GNR aconselha que acompanhem o desenvolvimento escolar e as rotinas das crianças e que recorram às autoridades sempre que tiverem “conhecimento ou suspeita de que o filho ou colegas estejam a ser vítimas de ameaças, agressões ou outro tipo de crime”.