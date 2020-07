O surto de Covid-19 num lar em Reguengos de Monsaraz fez mais duas vítimas mortais. O número total de mortos relacionados com este surto sobe assim para 14.

As novas mortes surgem depois de domingo se ter revelado o dia mais ‘negro’ desde a deteção do surto, com três novas mortes.

Na segunda-feira, as autoridades informaram que não tinham sido registados óbitos ligados a este surto e que o número de casos ativos tinha estabilizado em 141, apesar da deteção de três novos casos, dois na comunidade e um numa funcionária do lar, informou a autarquia alentejana.

A manutenção de casos ativos explica-se com três novos casos curados, dois entre funcionários do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) e um na comunidade, que eleva para cinco o número de casos curados no surto detetado em 18 de junho.