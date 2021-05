Quem tem 25 anos ou mais e que não quiser alterar qualquer dado pessoal vai poder fazer, a partir desta quarta-feira, a renovação automática do seu Cartão de Cidadão sem ter de sair de casa.

A partir de 5 de maio de 2021, quem tem 25 anos ou mais vai poder fazer a renovação automática do seu Cartão de Cidadão sem sair de casa”, pode ler-se no site do Ministério da Justiça.

Todos os cidadãos com mais de 25 anos vão receber em casa uma carta PIN com uma referência multibanco, que, após ser paga, valida automaticamente a renovação do cartão. Passados alguns dias, o novo cartão será enviado pelo correio e terá uma validade de dez anos.

No entanto, se o seu cartão está perdido, foi destruído ou foi roubado, o novo cartão será uma 2.ª via do cartão anterior, mantendo-se o mesmo prazo de validade.