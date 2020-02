Duas dezenas de pessoas estão em quarentena em duas unidades de saúde da cidade de Lisboa, depois de terem sido repatriados da China, devido ao surto do novo coronavírus.

Em declarações à TVI24, Miguel Matos, um dos repatriados, revelou como tem sido o dia a dia. Miguel é treinador de futebol e vive e trabalha na cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do vírus.

O português, que ficou no hospital Pulido Valente com outros 12 repatriados, explicou que a decisão de fazer a quarentena foi consensual para todos os 20 cidadãos que chegaram a Portugal. Os outros sete elementos do grupo ficaram no Parque da Saúde de Lisboa.

Tinha na minha cabeça fazer a quarentena e toda a gente aceitou de bom grado fazê-la”, explicou.

O acompanhamento está a ser feito por equipas médicas especializadas, que mantêm o contacto com os pacientes. Miguel Matos deixou ainda uma nota relativa ao trabalho do Governo português.

Temos aqui dois médicos que estão em constante contacto connosco”, referiu

Relativamente ao espaço físico, o português revelou que cada um tem um quarto só para si, sendo que têm de usar máscara sempre que saem.

Miguel Matos revelou que o grupo se integrou bem desde que se conheceu em Wuhan.

Parecemos uma equipa”, afirmou.

Relativamente aos cuidados a ter, o português explicou que são os normais, desde a utilização da máscara até uma boa higiene pessoal, nomeadamente o lavar das mãos com regularidade. Este tipo de precauções visa não colocar ninguém em risco e também a proteção pessoal.

O C-130 da Força Aérea Portuguesa que transportou os portugueses desde a base militar de Istres, sul da cidade francesa de Marselha, aterrou no domingo na Base Aérea de Figo Maduro à hora prevista por volta das 20:30.

A China elevou, esta segunda-feira, para 362 o número de mortes provocadas pelo coronavírus, depois de 56 pessoas terem morrido na China e uma nas Filipinas, anunciaram as autoridades da província de Hubei.

As análises preliminares vieram negativas, pelo que, para já, nenhum dos portugueses está infetado. Os 20 cidadãos que chegaram de Wuhan vão ficar em quarentena durante um período de duas semanas, coincidente com o tempo de incubação do vírus.

Além da China e dos territórios chineses de Macau e Hong Kong, há pelos menos 100 casos confirmados do novo coronavírus em mais de 20 países - na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas, Índia, Sri Lanka, Reino Unido, Rússia, Suécia e Espanha.