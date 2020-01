Não se tratou de nenhum tremor de terra. O momento em que começou a ruir o prédio situado no número 120 da avenida Elias Garcia, em Lisboa, foi mesmo captado em vídeo. Em poucos segundos, dezenas de gigantescas rachas tomaram conta das paredes do prédio e parte da estrutura veio mesmo a baixo.

As imagens dão conta dos momentos de pânico vividos pelos moradores que estavam dentro de casa quando o prédio começou a cair.

Há muito tempo que o edifício tinha morte anunciada, mas ninguém fez nada para impedir que um dia viesse desabasse.

Aline Avellar de Aguiar vivia, há 80 anos, no segundo andar do prédio da Avenida Elias Garcia, bem no coração de Lisboa.

Veio morar para o edifício com 12 anos, para uma casa arrendada pla mãe e pelo padrasto. Aqui viveu, aqui cresceu, aqui casou, aqui viu a mãe a morrer e a filha nascer. Ao longo de 92 anos de uma vida cheia.

São 92 anos de memórias estão espalhadas e encurraladas no que resta da casa, alugada, que passou de mãe para filha. As fotografia, os quadros, as louças e porcelanas, os móveis antigos, o piano, as centena de discos e livros, alguns deles valiosos, ficou lá tudo e para já nada pode ser retirado.

Aline passou toda a sua vida nesta casa, e daqui não contava mais sair.

Nos últimos anos, partilhava a casa com uma empregada interna que também lá vivia, com a filha. Um dia, no início de dezembro de 2018, chegou a casa, mas as autoridades impediram-na de entrar. Tinha acontecido o pior. No fundo, o que já estava anunciado: parte do prédio tinha ruído.

Há mais de 15 anos que Aline anda às turras com o senhorio por causa da falta de obras no prédio. Ao longo dos anos, o edifício foi acusando as marcas do tempo e a idade não perdoa!

Aline aponta o dedo não só ao senhorio como à câmara municipal de Lisboa.

Desde 2016, que troca assídua correspondência com responsáveis da autarquia, que sabiam do avançado estado de degradação do prédio.

Em 2017, há mais de dois anos, a câmara mandou fazer uma vistoria e concluiu que o “edifício era recuperável”, mas que estava em mau estado de conservação. Apesar disso, os técnicos da câmara consideraram que não havia grave risco para a saúde nem necessidade de desocupação ou despejo.

Dois anos depois deste parecer, parte do prédio veio abaixo!

Na verdade, a autarquia intimou o senhorio, a fazer obras. Obras que nunca foram feitas. Passaram-se meses, novas intimações foram enviadas, mas nada aconteceu. Mais intimações, para novas moradas, desta vez já impondo ao senhorio obras coercivas, mas pouco ou nada mudou.

Temendo o pior, e sem ter respostas do senhorio, Aline continuou a dar conta à câmara do mau estado de conservação do prédio. A última carta, enviada 4 meses antes da derrocada, parece um pronuncio de uma morte anunciada.

Depois de casa arrombada, trancas à porta. Um dia depois do prédio ruir, a Câmara Municipal de Lisboa pediu ao LNEC, o laboratório nacional de engenharia civil para elaborar um parecer que avaliasse o verdadeiro estado de conservação do edifício e que esclarecesse as causas da derrocada.

A TVI teve acesso a esse parecer, que não poupa críticas aos proprietários dos prédios. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil destaca a existência de fendas e esmagamento de paredes ocultas pela aplicação de sucessivas camadas de revestimentos. Esta ocultação é bastante grave, diz o LNEC.

"Esconde os sintomas de deficiência estrutural em que os edifícios se encontram, cuja perceção teria sido essencial para a adoção atempada das medidas de intervenção adequadas”, explica o LNEC.

Aline Avellar de Aguiar foi criada em berço de ouro. Mulher culta e independente, esteve sempre muito à frente no tempo. Estudou, casou, teve uma filha, licenciou-se em farmácia muito antes do 25 de abril e trabalhou num laboratório de produção de medicamentos. Depois da revolução de abril foi uma ativa militante do Partido Socialista, mas acabou por se zangar com o PS de José Sócrates. Aos 92 anos, é uma mulher atenta mas desiludida com a política, justamente por causa dos atuais políticos.

As únicas pessoas que viviam no prédio quando caiu eram Aline e várias dezenas de jovens estudantes, a maioria estrangeiros, que viviam numa residência no rés do chão e noutra no 1º andar.

Aline foi acolhida em casa da filha, os estudantes foram realojadas numa pousada da juventude. Por sorte, todos saíram ilesos.

Um mês depois da derrocada, Aline continua sem conseguir reaver os seus pertences.

Pediu ajuda à Câmara de Lisboa para retirar o que ainda está dentro da casa, mas a câmara recusou-se a ajudar alegando que não tem essa obrigação, já que a casa não é camarária e empurrou para o senhorio.

O senhorio, mais uma vez, nada resolveu. Aos 92 anos, Aline acomoda-se, como pode, em casa da filha e até já sente falta do barulho dos jovens estudantes.

Parece que muita a gente avisou para o perigo que se avizinhava, mas ninguém fez nada para impedir que o prédio caísse. Nos últimos anos, casos como este têm acontecido por toda a cidade. A Avenida Elias Garcia até é um bom exemplo, parece um depósito de prédios abandonados.

Bem no centro de Lisboa, por aqui, já vários edifícios ruíram. Aconteceram também vários incêndios em prédios devolutos. Uns que já foram demolidos e outros que estão a cair de podres. E alguns, poucos, reerguem-se, como é o caso do prédio mesmo em frente do nº 120, que está a ser reconstruído. E por quem? Pois justamente pela empresa Moreira Almeida e Filhos, o senhorio de Aline Avellar de Aguiar.

Contactada pela TVI, a advogada da empresa Moreira Almeida e Filhos, empresa proprietária do prédio, disse que os clientes não estavam disponíveis para prestar quaisquer esclarecimentos.

Já a Câmara Municipal de Lisboa explica que, em 2018, notificou o proprietário do prédio para fazer obras que só foram realizadas, em 2019, poucas semanas antes da derrocada.

Quisemos também saber porque é que a autarquia não tomou posse administrativa do prédio, já que era conhecedora do avançado estado de degradação do edifício e sabia que ali viviam mais de 30 pessoas. A esta pergunta não obtivemos qualquer resposta.

Uns dias após a derrocada, Alexandra, filha de Aline, ainda conseguiu entrar em casa, acompanhada por elementos da Proteção Civil. Conseguiu encher meia dúzia de sacos com aquilo que conseguiu apanhar. Mas de pouco serviu! Aos 92 anos, Aline ficou mesmo sem a casa de toda uma vida.

É o eterno conflito entre os inquilinos antigos, que pagam rendas baixas, e os senhorios que muitas vezes se vêm sem meios para fazer obras. Outros, simplesmente preferem esperar que os velhos moradores morram. Para então sim, fazerem obras e alugarem ou venderem por altos ou altíssimos preços. Assim está Lisboa.

Os velhos moradores são cada vez menos e resistem como podem. Aline resistiu até ao fim, mas ficou sem nada. Por isso, aponta o dedo não só ao senhorio como à Câmara de Lisboa.

Considera que a autarquia podia ter evitado o que aconteceu mas que preferiu ignorar todos os seus avisos e as suas cartas que previam um final trágico.

Felizmente, desta vez, não houve mortes nem feridos.