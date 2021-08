Na Ajuda, está a nascer um projeto polémico com 38 mil metros quadrados junto ao palácio nacional.

No ano de 2000, o terreno foi vendido por três milhões de euros e agora revendido por 17 milhões.

O novo projeto traz mais condomínios fechados à cidade de Lisboa e está ainda em fase inicial. Foi criada uma unidade de execução colocada à discussão pública com críticas do Grupo de Cidadãos pela Ajuda que olham e veêm muros.

É uma espécie de Ovni que quer aterrar aqui e competir com o Palácio da Ajuda em importância, no tamanho e na volumetria. E que não personifica uma habitação acessível para as pessoas normais, para os lisboetas”, afirma Sandra Oliveira, representante do movimento de cidadãos.