Só nas plataformas da TVI e TVI24 mais de meio milhão de pessoas tiveram contato com o primeiro episódio da reportagem “Amor Sem Fim”. A acrescentar ainda, que nas mesmas plataformas, a peça jornalística já contra com mais de um milhão de visualizações.

A reportagem da TVI, assinada pelos jornalistas Alexandra Borges e Emanuel Monteiro, está a prender os portugueses.

O caso de Ângela e Hugo está a merecer especial atenção com mais de 90% do público (sondagem realizada nas redes sociais e em tvi24.pt) a entender que a protagonista da peça jornalística deveria puder engravidar com filho, que tanto ela como o falecido marido desejavam.

Emanuel Monteiro realça mesmo que são “raríssimos os comentários de pessoas que se opõem a este desejo” de Ângela.