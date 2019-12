Inácio Fiadeiro foi uma mente brilhante no mundo da psicologia, casado com a atual secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, de quem teve dois filhos. Mário Soares foi padrinho de casamento. Hoje, é sem-abrigo à procura de um caminho. A história de Inácio deu o mote para o debate “Ana Leal” desta semana, sobre a condição dos sem-abrigo.

Marco também foi sem abrigo. O alcoolismo prendeu-o 10 anos à vida nas ruas. Hoje, apoiado pela associação Crescer, tem uma casa própria onde está a começar a reconstruir a sua vida.

O mais difícil foi tentar arranjar trabalho ”, confessou. “ Eu trabalhava na construção civil e perdi tudo por causa do álcool ”.

Depois de ficar sem trabalho e sem família foi atirado para as ruas, onde passou 10 anos. Ao longo desses 10 anos esteve em dois albergues. Um deles, explica, “não tinha condições de higiene nem de segurança”.

Para Américo Nave, diretor executivo da associação Crescer, este é um dos problemas. “É muito difícil gerir uma habitação com 200 ou 300 pessoas”, esclarece.

As respostas devem ser muito mais individualizadas e não em massa”, afirmou. Para isso, insiste que é necessário acabar com “o mito de que os sem-abrigo não querem sair da rua. Todas as pessoas querem ter uma casa”.