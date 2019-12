Paulo Carvalho foi uma das testemunhas que viu o patrão português ameaçar Carlos Santos. Os dois emigrantes portugueses estavam em França há menos de dois meses. Ambos são motoristas de pesados e tinham concorrido para um anúncio de emprego que viram numa rede social. Paulo decidiu agora dar a cara, depois de ter sido ameaçado ao longo da semana e ter apresentado queixa na PJ.

Temo pela minha própria vida”, explicou Paulo Carvalho.

Carlos Santos foi ameaçado de morte pelo patrão português e relatou várias situações agressivas contra outros funcionários. O emigrante realçou que viveu 19 anos em França e conhece bem as leis laborais do país.

Tínhamos de fazer aquilo que ele [o patrão] queria”, revelou Carlos Santos.

Jorge Malheiros é especialista em emigração e analisou o caso exposto na reportagem apresentada no programa “Ana Leal”. Revelou que as migrações são sempre um desafio, em que existe sempre um risco, sobretudo, de se ser alvo de racismo.

As migrações são um ato muito emancipatório mas são sempre um desafio”, disse Jorge Malheiros.

André Ventura foi um dos convidados para o debate do programa “Ana Leal”, sobre emigrantes portugueses que se sentem discriminados no país que os acolheu. O deputado do claro destacou existir uma diferença entre um emigrante português e outro proveniente de um país do médio oriente, devido ao grau de perigosidade.