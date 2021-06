O fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens atribuiu uma menção honrosa, na categoria de Imprensa Nacional/Online ao jornalista da TVI André Carvalho Ramos, pelo trabalho "Sobreviveram à Guerra e à travessia do mar, agora têm medo de morrer com Covid-19", publicado no site da TVI24.

Pode ler o trabalho aqui.

O Prémio de Jornalismo Os Direitos da Criança em Notícia foi criado pelo fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens, que reúne diversas entidades relacionadas com os direitos das crianças e jovens, entre elas a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, criou.

Com o apoio da SPA – Sociedade Portuguesa de Autores, este prémio destina-se a profissionais dos meios de Comunicação Social portugueses, que tenham produzido trabalhos publicados em Portugal.

São reconhecidas as produções jornalísticas divulgadas na Imprensa/Online, Rádio e Televisão, que tenham em conta a promoção e divulgação dos direitos da criança, numa perspetiva crítica, pluralista e inclusiva.