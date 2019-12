Maria é uma criança de nove anos que nasceu com várias deformações. Mas nada foi detetado nas ecografias realizadas durante a gravidez.

A Ordem dos Médicos admitiu má prática médica, mas até agora nada fez e os médicos envolvidos continuam a trabalhar. Os pais continuam à espera. Já lá vão dez anos.

Lucas nasceu com o coração do lado direito e uma escoliose grave. Várias malformações que nunca foram detetadas nas ecografias, que, segundo a família do bebé, não duravam mais do que dois minutos.

Estes dois casos fazem parte de uma reportagem da rúbrica "Ana Leal" para ver esta terça-feira no Jornal das 8 da TVI.

O debate destes dois casos será aberto à participação do público esta terça feira, na TVI24, através do número de telefone 214346209.