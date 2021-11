Através de comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) esclareceu todos os pormenores em torno da investigação que visa vários membros da elite do exército.

No total, a PJ “procedeu à execução de cem (100) mandados de busca, noventa e cinco (95) buscas domiciliárias e cinco (5) buscas não domiciliárias, visando a recolha de prova relacionada com as práticas criminosas, sob investigação, bem como ao cumprimento de dez (10) mandados de detenção emitidos pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP)”.

Na operação, iniciada esta segunda-feira, estiveram envolvidas a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, e com o apoio de várias Unidades da Policia Judiciária e da Autoridade Tributária, juntamente com o Juiz de Instrução Criminal e Magistrados do Ministério Público.

A ação policial “desenvolveu-se na região de Lisboa, Funchal, Bragança, Porto de Mós, Entroncamento, Setúbal, Beja e Faro” e contou com a participação “de cerca de trezentos e vinte inspetores e peritos da Polícia Judiciária”.

Está em investigação uma rede criminosa, com ligações internacionais, que se dedica a obter proveitos ilícitos através de contrabando de diamantes e ouro, tráfico de estupefacientes, contrafação e passagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e burlas informáticas, tendo por objetivo o branqueamento de capitais”, explica a PJ.

Em causa, sabe a TVI, tráfico de diamantes, de ouro e droga, que transportam daquele país em guerra, para a Europa, a bordo de aviões militares cuja carga não é fiscalizada.

VEJA TAMBÉM: