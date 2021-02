Os Bombeiros de Arcos de Valdevez resgataram, este sábado, um cão que terá caído num contentor de uma central de recolha do lixo.

As imagens partilhadas pelos operacionais nas redes sociais mostram o momento do resgate do animal, que estava preso no contentor compactador com aproximadamente seis metros de altura, na estação de recolha de lixo da freguesia de Oliveira.

De acordo com a nota divulgada Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, os operacionais adiantam que o cão de porte pequeno encontra-se "bem de saúde, apesar de assustado".

O animal foi entregue aos serviços municipais de veterinária.