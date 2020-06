Elementos da Estação de Salva-Vidas de Sines resgataram esta quarta-feira um cão que estava em dificuldades depois de ter sido apanhado pelas correntes na foz do Rio Mira, em Vila Nova de Milfontes.

Valter Encarnação, um dos elementos da Estação de Salva-Vidas que efetuou o resgate, contou à TVI24 que tudo aconteceu esta quarta-feira pelas 9:30, quando se preparavam para colocar os cordões de segurança na praia.

A um dado momento, avistaram um cão da raça labrador no meio do rio, em dificuldades. Aproximaram-se do animal com a lancha e um dos elementos teve mesmo de saltar para a água para salvar o animal.

O momento foi registado em vídeo.

Depois de resgatado, o cão foi levado para a praia.

Apesar de se encontrar sozinho, o animal tinha coleira. De acordo com a mesma fonte, o cão ficou ao cuidado de alguns banhistas que se encontravam no local.