A Força Aérea resgatou, na madrugada de 3 de dezembro, um passageiro do navio "Marco Polo", que navegava a 185 quilómetros a norte de Porto Santo, no Arquipélago da Madeira.

O alerta foi dado à meia-noite depois de um cidadão britânico, de 80 anos, se ter sentido mal. Para o resgate do homem, que necessitava de cuidados médicos urgentes, foi destacado um helicóptero EH-101 Merlin, operado pela Esquadra 751 – “Pumas”, que descolou do Aeródromo Militar de Porto Santo, com uma equipa de saúde a bordo.

A aeronave chegou ao local de operações pelas 01h00, tendo resgatado o tripulante de nacionalidade britânica com sucesso.

O passageiro foi transportado para o Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, onde já se encontrava uma ambulância para o encaminhar a uma unidade hospitalar.