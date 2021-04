A Força Aérea Portuguesa resgatou no sábado um homem de 52 anos que necessitava de “cuidados médicos imediatos” e seguia a bordo de uma embarcação que navegava a noroeste da ilha Terceira, nos Açores, foi revelado este domingo.

Em comunicado de imprensa, a Marinha avança que o tripulante foi resgatado pela aeronave EH-101 da Força Aérea, numa operação que contou com a participação dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada e das Lajes.

A operação iniciou-se às 11:59 locais (menos uma hora do que no continente português) de sábado e culminou com “o resgate de um tripulante masculino de 52 anos, de nacionalidade indiana, que se encontrava a bordo do navio mercante Saga Discovery, com bandeira de Hong Kong”, lê-se na nota de imprensa.

O comunicado avança ainda que a embarcação encontrava-se a “navegar a cerca de 420 milhas náuticas (778 quilómetros) a noroeste da ilha Terceira”, no grupo central do arquipélago açoriano.

O tripulante apresentava “sintomas de insuficiência respiratória” e carecia de “cuidados médicos imediatos”.

O homem de 52 anos encontra-se atualmente internado no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Na operação, estiveram envolvidos o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) e o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes).

Foram mobilizados para o local um avião, um helicóptero da Força Aérea e uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, concluí a nota.