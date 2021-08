A GNR socorreu um homem ferido encontrado caído num percurso pedestre da Serra da Estrela.

A vítima, de 66 anos, apresentava "diversas escoriações e ferimentos nos membros superiores", devido a uma queda, indica a Guarda, em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

O acidente ocorreu na sexta-feira e o resgate foi conduzido pela Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), através do Posto de Busca e Resgate em Montanha.

No decorrer de uma ação de patrulhamento na Serra da Estrela, os militares da Guarda foram alertados que se encontrava um homem caído nas imediações de um Percurso Pedestre na Zona da Nave de Santo António, possivelmente necessitando de auxílio médico. Os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde se depararam com a vítima com diversas escoriações e ferimentos nos membros superiores derivados de uma queda", descreve a GNR.