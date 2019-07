Um homem com cerca de 70 anos caiu, esta quinta-feira, numa zona de "declive bastante acentuado" em Parada do Monte, Melgaço, devendo ser resgatado por um helicóptero da Força Aérea, disse fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse desconhecer o estado da vítima.

A equipa de socorro transportada pelo helicóptero do INEM acionado para o local já se encontra junto da vítima, aguardando-se a intervenção de um outro helicóptero, da Força Aérea Portuguesa, para proceder ao resgate", acrescentou.

A mesma fonte explicou que o "difícil acesso" à zona onde se encontra o homem “não permite a intervenção do meio aéreo do INEM que se encontra posicionado a um quilómetro do local da queda".

São ainda desconhecidas as causas do acidente e a altura da queda", cujo alerta foi dado às 10:10.

Ao local compareceram ainda quatro viaturas e nove operacionais dos bombeiros.

Contactado pela Lusa, o responsável pela proteção civil municipal, Luís Matos, explicou que se trata de "uma zona de monte, de declive muito acentuado, junto ao rio Mouro”, e que o homem terá “caído junto à margem quando tentava captar água para servir o sistema de regadio tradicional".