Uma mulher, de 32 anos, caiu de uma embarcação turística ao largo das Berlengas, Peniche, tendo sido transportada de helicóptero para o hospital.

A queda considerada "acidental" ocorreu ao final da manhã de sexta-feira.

A turista apresentava "dores nos membros inferiores e na coluna cervical, tendo sido contactado o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar) para avaliação da situação", indicou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

Para o local foi ativada uma embarcação da Estação Salva-vidas de Peniche, com elementos dos Bombeiros Voluntários de Peniche a bordo, e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. A vítima foi resgatada da embarcação onde sofrera o acidente pela embarcação da Estação Salva-vidas que, com o apoio dos Bombeiros realizou o transbordo e o transporte da vítima para as ilhas Berlengas. À chegada às ilhas Berlengas, a vítima foi transportada por um tratocar da Capitania do Porto de Peniche até às instalações do Farol da Berlenga, onde foi estabilizada, tendo posteriormente sido transportada por uma aeronave da Força Aérea para uma unidade hospitalar", precisou a autoridade.