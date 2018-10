A Marinha resgatou, esta madrugada, o tripulante de um veleiro português que se encontrava a navegar a mais de 200 quilómetros a oeste de Lisboa.

Em comunicado, a Marinha indica que o alerta inicial foi recebido antes das 5:30, através do canal de emergência dos navios e do rádio do veleiro, embarcação que começou a deixar entrar água durante a noite.

Um helicóptero da Força Aérea e uma corveta foram acionados para resgatar o náufrago, que acabou por ser encaminhado de helicóptero para a base área do Montijo e não necessitou de cuidados médicos.

Trata-se de um homem português, de 54 anos, que estava a bordo do veleiro The Sea Spirit, de bandeira portuguesa.

O veleiro, com 12 metros de comprimento, acabou por se afundar.

O tripulante, ao abandonar o veleiro, tinha colete salva vidas e transportava consigo sinais luminosos e GPS portátil, tendo-se mantido sempre contactável.