Um grupo de quatro banhistas em dificuldades no mar foi salvo, neste domingo, por surfistas na praia de Odeceixe, no concelho de Aljezur.

As vítimas, duas de nacionalidade alemã, uma polaca e uma portuguesa, todas com cerca de 30 anos, entraram num agueiro e foram arrastadas pela corrente.

O alerta foi recebido às 13:00, através do 112, dando conta ainda que um dos quatro banhistas "estaria em situação de pré-afogamento", explicou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

Para o local foi de imediato ativado o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sagres, duas viaturas do projeto "Seawatch", uma viatura do INEM e os Bombeiros Voluntários de Aljezur", indicou a autoridade.